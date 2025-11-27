СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Moonwolf Elly
Evan Fauzan Elbana

Moonwolf Elly

Evan Fauzan Elbana
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 13%
TradingProInternational-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
103 (89.56%)
Убыточных трейдов:
12 (10.43%)
Лучший трейд:
2.29 USD
Худший трейд:
-5.77 USD
Общая прибыль:
42.80 USD (41 809 pips)
Общий убыток:
-29.33 USD (29 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
81 (24.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.56 USD (81)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
26.03%
Макс. загрузка депозита:
8.12%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
39 (33.91%)
Коротких трейдов:
76 (66.09%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.12 USD
Средняя прибыль:
0.42 USD
Средний убыток:
-2.44 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-23.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.71 USD (5)
Прирост в месяц:
13.48%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.15 USD
Максимальная:
26.17 USD (20.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.14% (26.17 USD)
По эквити:
48.03% (50.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.m 114
XAGUSD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.m 12
XAGUSD.m 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.m 12K
XAGUSD.m 219
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.29 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 81
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +24.56 USD
Макс. убыток в серии: -23.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradingProInternational-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

moonwolf
Нет отзывов
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 06:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 05:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 09:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.27 09:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 09:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
