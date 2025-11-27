- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
103 (89.56%)
Убыточных трейдов:
12 (10.43%)
Лучший трейд:
2.29 USD
Худший трейд:
-5.77 USD
Общая прибыль:
42.80 USD (41 809 pips)
Общий убыток:
-29.33 USD (29 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
81 (24.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.56 USD (81)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
26.03%
Макс. загрузка депозита:
8.12%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
39 (33.91%)
Коротких трейдов:
76 (66.09%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.12 USD
Средняя прибыль:
0.42 USD
Средний убыток:
-2.44 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-23.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.71 USD (5)
Прирост в месяц:
13.48%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.15 USD
Максимальная:
26.17 USD (20.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.14% (26.17 USD)
По эквити:
48.03% (50.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|114
|XAGUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|12
|XAGUSD.m
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|12K
|XAGUSD.m
|219
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.29 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 81
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +24.56 USD
Макс. убыток в серии: -23.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradingProInternational-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
moonwolf
Нет отзывов