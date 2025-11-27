SinaisSeções
Evan Fauzan Elbana

Moonwolf Elly

Evan Fauzan Elbana
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 13%
TradingProInternational-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
115
Negociações com lucro:
103 (89.56%)
Negociações com perda:
12 (10.43%)
Melhor negociação:
2.29 USD
Pior negociação:
-5.77 USD
Lucro bruto:
42.80 USD (41 809 pips)
Perda bruta:
-29.33 USD (29 310 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
81 (24.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.56 USD (81)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
32.67%
Depósito máximo carregado:
8.12%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
39 (33.91%)
Negociações curtas:
76 (66.09%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
0.12 USD
Lucro médio:
0.42 USD
Perda média:
-2.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-23.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.71 USD (5)
Crescimento mensal:
13.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.15 USD
Máximo:
26.17 USD (20.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.14% (26.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.46% (60.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.m 114
XAGUSD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.m 12
XAGUSD.m 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.m 12K
XAGUSD.m 219
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.29 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 81
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +24.56 USD
Máxima perda consecutiva: -23.71 USD

moonwolf
Sem comentários
2025.12.26 15:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 06:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 05:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 09:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.27 09:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 09:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
