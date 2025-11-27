- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
115
Negociações com lucro:
103 (89.56%)
Negociações com perda:
12 (10.43%)
Melhor negociação:
2.29 USD
Pior negociação:
-5.77 USD
Lucro bruto:
42.80 USD (41 809 pips)
Perda bruta:
-29.33 USD (29 310 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
81 (24.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.56 USD (81)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
32.67%
Depósito máximo carregado:
8.12%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
39 (33.91%)
Negociações curtas:
76 (66.09%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
0.12 USD
Lucro médio:
0.42 USD
Perda média:
-2.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-23.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.71 USD (5)
Crescimento mensal:
13.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.15 USD
Máximo:
26.17 USD (20.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.14% (26.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.46% (60.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|114
|XAGUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|12
|XAGUSD.m
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|12K
|XAGUSD.m
|219
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.29 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 81
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +24.56 USD
Máxima perda consecutiva: -23.71 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradingProInternational-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
moonwolf
Sem comentários