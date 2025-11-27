SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Moonwolf Elly
Evan Fauzan Elbana

Moonwolf Elly

Evan Fauzan Elbana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 21%
TradingProInternational-Live 2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
119
Gewinntrades:
107 (89.91%)
Verlusttrades:
12 (10.08%)
Bester Trade:
4.65 USD
Schlechtester Trade:
-5.77 USD
Bruttoprofit:
49.52 USD (48 515 pips)
Bruttoverlust:
-29.33 USD (29 310 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
81 (24.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.56 USD (81)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
33.96%
Max deposit load:
8.12%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.77
Long-Positionen:
39 (32.77%)
Short-Positionen:
80 (67.23%)
Profit-Faktor:
1.69
Mathematische Gewinnerwartung:
0.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-23.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.71 USD (5)
Wachstum pro Monat :
16.93%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.15 USD
Maximaler:
26.17 USD (20.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.14% (26.17 USD)
Kapital:
57.46% (60.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.m 118
XAGUSD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.m 19
XAGUSD.m 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.m 19K
XAGUSD.m 219
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.65 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 81
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.71 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradingProInternational-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

moonwolf
Keine Bewertungen
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.26 15:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 06:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 05:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 09:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.27 09:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 09:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Moonwolf Elly
30 USD pro Monat
21%
0
0
USD
112
USD
5
0%
119
89%
34%
1.68
0.17
USD
57%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.