シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Moonwolf Elly
Evan Fauzan Elbana

Moonwolf Elly

Evan Fauzan Elbana
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 13%
TradingProInternational-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
115
利益トレード:
103 (89.56%)
損失トレード:
12 (10.43%)
ベストトレード:
2.29 USD
最悪のトレード:
-5.77 USD
総利益:
42.80 USD (41 809 pips)
総損失:
-29.33 USD (29 310 pips)
最大連続の勝ち:
81 (24.56 USD)
最大連続利益:
24.56 USD (81)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
32.67%
最大入金額:
8.12%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.51
長いトレード:
39 (33.91%)
短いトレード:
76 (66.09%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
0.12 USD
平均利益:
0.42 USD
平均損失:
-2.44 USD
最大連続の負け:
5 (-23.71 USD)
最大連続損失:
-23.71 USD (5)
月間成長:
13.48%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.15 USD
最大の:
26.17 USD (20.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.14% (26.17 USD)
エクイティによる:
57.46% (60.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.m 114
XAGUSD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.m 12
XAGUSD.m 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.m 12K
XAGUSD.m 219
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.29 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 81
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +24.56 USD
最大連続損失: -23.71 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradingProInternational-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

moonwolf
レビューなし
2025.12.26 15:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 06:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 05:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 09:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.27 09:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 09:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
