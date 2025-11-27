- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
115
利益トレード:
103 (89.56%)
損失トレード:
12 (10.43%)
ベストトレード:
2.29 USD
最悪のトレード:
-5.77 USD
総利益:
42.80 USD (41 809 pips)
総損失:
-29.33 USD (29 310 pips)
最大連続の勝ち:
81 (24.56 USD)
最大連続利益:
24.56 USD (81)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
32.67%
最大入金額:
8.12%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.51
長いトレード:
39 (33.91%)
短いトレード:
76 (66.09%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
0.12 USD
平均利益:
0.42 USD
平均損失:
-2.44 USD
最大連続の負け:
5 (-23.71 USD)
最大連続損失:
-23.71 USD (5)
月間成長:
13.48%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.15 USD
最大の:
26.17 USD (20.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.14% (26.17 USD)
エクイティによる:
57.46% (60.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|114
|XAGUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.m
|12
|XAGUSD.m
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.m
|12K
|XAGUSD.m
|219
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.29 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 81
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +24.56 USD
最大連続損失: -23.71 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradingProInternational-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
