- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
63
盈利交易:
42 (66.66%)
亏损交易:
21 (33.33%)
最好交易:
44.11 CHF
最差交易:
-19.40 CHF
毛利:
258.84 CHF (2 143 062 pips)
毛利亏损:
-73.42 CHF (213 837 pips)
最大连续赢利:
14 (103.97 CHF)
最大连续盈利:
103.97 CHF (14)
夏普比率:
0.33
交易活动:
99.03%
最大入金加载:
12.80%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
44
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.95
长期交易:
34 (53.97%)
短期交易:
29 (46.03%)
利润因子:
3.53
预期回报:
2.94 CHF
平均利润:
6.16 CHF
平均损失:
-3.50 CHF
最大连续失误:
8 (-17.95 CHF)
最大连续亏损:
-19.40 CHF (1)
每月增长:
18.54%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 CHF
最大值:
37.43 CHF (3.34%)
相对跌幅:
结余:
3.34% (37.43 CHF)
净值:
15.59% (164.29 CHF)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|39
|XAUUSD
|14
|US100
|6
|US500
|2
|XAGUSD
|1
|AAPL.xnas
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|146
|XAUUSD
|-8
|US100
|48
|US500
|5
|XAGUSD
|0
|AAPL.xnas
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|1.8M
|XAUUSD
|-2.5K
|US100
|78K
|US500
|10K
|XAGUSD
|7
|AAPL.xnas
|40
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.11 CHF
最差交易: -19 CHF
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +103.97 CHF
最大连续亏损: -17.95 CHF
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
10 years of experience… macro economic fundamental , fear and greed , real volume with footprint and liquidity zone.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
19%
0
0
USD
USD
1.2K
CHF
CHF
4
0%
63
66%
99%
3.52
2.94
CHF
CHF
16%
1:500