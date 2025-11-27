- 成長
トレード:
63
利益トレード:
42 (66.66%)
損失トレード:
21 (33.33%)
ベストトレード:
44.11 CHF
最悪のトレード:
-19.40 CHF
総利益:
258.84 CHF (2 143 062 pips)
総損失:
-73.42 CHF (213 837 pips)
最大連続の勝ち:
14 (103.97 CHF)
最大連続利益:
103.97 CHF (14)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
99.03%
最大入金額:
12.80%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.95
長いトレード:
34 (53.97%)
短いトレード:
29 (46.03%)
プロフィットファクター:
3.53
期待されたペイオフ:
2.94 CHF
平均利益:
6.16 CHF
平均損失:
-3.50 CHF
最大連続の負け:
8 (-17.95 CHF)
最大連続損失:
-19.40 CHF (1)
月間成長:
18.54%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 CHF
最大の:
37.43 CHF (3.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.34% (37.43 CHF)
エクイティによる:
15.59% (164.29 CHF)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|39
|XAUUSD
|14
|US100
|6
|US500
|2
|XAGUSD
|1
|AAPL.xnas
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|146
|XAUUSD
|-8
|US100
|48
|US500
|5
|XAGUSD
|0
|AAPL.xnas
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|1.8M
|XAUUSD
|-2.5K
|US100
|78K
|US500
|10K
|XAGUSD
|7
|AAPL.xnas
|40
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarketsSC-Live4
|0.25 × 4
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
RoboForex-ECN
|3.50 × 2
|
Fyntura-Live
|5.60 × 5
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
VantageInternational-Live 3
|12.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|810.67 × 3
10 years of experience… macro economic fundamental , fear and greed , real volume with footprint and liquidity zone.
