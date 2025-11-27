シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CDA SWISS CAPITAL
Carmelo Davide Amico

CDA SWISS CAPITAL

Carmelo Davide Amico
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 19%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
63
利益トレード:
42 (66.66%)
損失トレード:
21 (33.33%)
ベストトレード:
44.11 CHF
最悪のトレード:
-19.40 CHF
総利益:
258.84 CHF (2 143 062 pips)
総損失:
-73.42 CHF (213 837 pips)
最大連続の勝ち:
14 (103.97 CHF)
最大連続利益:
103.97 CHF (14)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
99.03%
最大入金額:
12.80%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.95
長いトレード:
34 (53.97%)
短いトレード:
29 (46.03%)
プロフィットファクター:
3.53
期待されたペイオフ:
2.94 CHF
平均利益:
6.16 CHF
平均損失:
-3.50 CHF
最大連続の負け:
8 (-17.95 CHF)
最大連続損失:
-19.40 CHF (1)
月間成長:
18.54%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 CHF
最大の:
37.43 CHF (3.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.34% (37.43 CHF)
エクイティによる:
15.59% (164.29 CHF)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 39
XAUUSD 14
US100 6
US500 2
XAGUSD 1
AAPL.xnas 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 146
XAUUSD -8
US100 48
US500 5
XAGUSD 0
AAPL.xnas 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 1.8M
XAUUSD -2.5K
US100 78K
US500 10K
XAGUSD 7
AAPL.xnas 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +44.11 CHF
最悪のトレード: -19 CHF
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +103.97 CHF
最大連続損失: -17.95 CHF

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FPMarketsSC-Live4
0.25 × 4
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
RoboForex-ECN
3.50 × 2
Fyntura-Live
5.60 × 5
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
VantageInternational-Live 3
12.00 × 3
OctaFX-Real3
810.67 × 3
10 years of experience… macro economic fundamental , fear and greed , real volume with footprint and liquidity zone. 
