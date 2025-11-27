SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CDA SWISS CAPITAL
Carmelo Davide Amico

CDA SWISS CAPITAL

Carmelo Davide Amico
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 19%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
63
Transacciones Rentables:
42 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
21 (33.33%)
Mejor transacción:
44.11 CHF
Peor transacción:
-19.40 CHF
Beneficio Bruto:
258.84 CHF (2 143 062 pips)
Pérdidas Brutas:
-73.42 CHF (213 837 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (103.97 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
103.97 CHF (14)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
99.03%
Carga máxima del depósito:
12.80%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.95
Transacciones Largas:
34 (53.97%)
Transacciones Cortas:
29 (46.03%)
Factor de Beneficio:
3.53
Beneficio Esperado:
2.94 CHF
Beneficio medio:
6.16 CHF
Pérdidas medias:
-3.50 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-17.95 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.40 CHF (1)
Crecimiento al mes:
18.54%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 CHF
Máxima:
37.43 CHF (3.34%)
Reducción relativa:
De balance:
3.34% (37.43 CHF)
De fondos:
15.59% (164.29 CHF)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 39
XAUUSD 14
US100 6
US500 2
XAGUSD 1
AAPL.xnas 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 146
XAUUSD -8
US100 48
US500 5
XAGUSD 0
AAPL.xnas 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 1.8M
XAUUSD -2.5K
US100 78K
US500 10K
XAGUSD 7
AAPL.xnas 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +44.11 CHF
Peor transacción: -19 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +103.97 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -17.95 CHF

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarketsSC-Live4
0.25 × 4
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
RoboForex-ECN
3.50 × 2
Fyntura-Live
5.60 × 5
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
VantageInternational-Live 3
12.00 × 3
OctaFX-Real3
810.67 × 3
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
10 years of experience… macro economic fundamental , fear and greed , real volume with footprint and liquidity zone. 
No hay comentarios
2025.12.17 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 18:40
Share of trading days is too low
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 17:40
Share of trading days is too low
2025.11.28 17:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CDA SWISS CAPITAL
30 USD al mes
19%
0
0
USD
1.2K
CHF
4
0%
63
66%
99%
3.52
2.94
CHF
16%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.