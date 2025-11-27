SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CDA SWISS CAPITAL
Carmelo Davide Amico

CDA SWISS CAPITAL

Carmelo Davide Amico
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 19%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
63
Gewinntrades:
42 (66.66%)
Verlusttrades:
21 (33.33%)
Bester Trade:
44.11 CHF
Schlechtester Trade:
-19.40 CHF
Bruttoprofit:
258.84 CHF (2 143 062 pips)
Bruttoverlust:
-73.42 CHF (213 837 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (103.97 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
103.97 CHF (14)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
99.03%
Max deposit load:
12.80%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.95
Long-Positionen:
34 (53.97%)
Short-Positionen:
29 (46.03%)
Profit-Faktor:
3.53
Mathematische Gewinnerwartung:
2.94 CHF
Durchschnittlicher Profit:
6.16 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-3.50 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-17.95 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.40 CHF (1)
Wachstum pro Monat :
18.54%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 CHF
Maximaler:
37.43 CHF (3.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.34% (37.43 CHF)
Kapital:
15.59% (164.29 CHF)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 39
XAUUSD 14
US100 6
US500 2
XAGUSD 1
AAPL.xnas 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 146
XAUUSD -8
US100 48
US500 5
XAGUSD 0
AAPL.xnas 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 1.8M
XAUUSD -2.5K
US100 78K
US500 10K
XAGUSD 7
AAPL.xnas 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +44.11 CHF
Schlechtester Trade: -19 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +103.97 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.95 CHF

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarketsSC-Live4
0.25 × 4
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
RoboForex-ECN
3.50 × 2
Fyntura-Live
5.60 × 5
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
VantageInternational-Live 3
12.00 × 3
OctaFX-Real3
810.67 × 3
10 years of experience… macro economic fundamental , fear and greed , real volume with footprint and liquidity zone. 
Keine Bewertungen
2025.12.29 08:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 18:40
Share of trading days is too low
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 17:40
Share of trading days is too low
2025.11.28 17:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CDA SWISS CAPITAL
30 USD pro Monat
19%
0
0
USD
1.2K
CHF
4
0%
63
66%
99%
3.52
2.94
CHF
16%
1:500
Kopieren

