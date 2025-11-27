- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
63
Gewinntrades:
42 (66.66%)
Verlusttrades:
21 (33.33%)
Bester Trade:
44.11 CHF
Schlechtester Trade:
-19.40 CHF
Bruttoprofit:
258.84 CHF (2 143 062 pips)
Bruttoverlust:
-73.42 CHF (213 837 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (103.97 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
103.97 CHF (14)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
99.03%
Max deposit load:
12.80%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.95
Long-Positionen:
34 (53.97%)
Short-Positionen:
29 (46.03%)
Profit-Faktor:
3.53
Mathematische Gewinnerwartung:
2.94 CHF
Durchschnittlicher Profit:
6.16 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-3.50 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-17.95 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.40 CHF (1)
Wachstum pro Monat :
18.54%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 CHF
Maximaler:
37.43 CHF (3.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.34% (37.43 CHF)
Kapital:
15.59% (164.29 CHF)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|39
|XAUUSD
|14
|US100
|6
|US500
|2
|XAGUSD
|1
|AAPL.xnas
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|146
|XAUUSD
|-8
|US100
|48
|US500
|5
|XAGUSD
|0
|AAPL.xnas
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|1.8M
|XAUUSD
|-2.5K
|US100
|78K
|US500
|10K
|XAGUSD
|7
|AAPL.xnas
|40
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +44.11 CHF
Schlechtester Trade: -19 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +103.97 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.95 CHF
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FPMarketsSC-Live4
|0.25 × 4
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
RoboForex-ECN
|3.50 × 2
|
Fyntura-Live
|5.60 × 5
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
VantageInternational-Live 3
|12.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|810.67 × 3
10 years of experience… macro economic fundamental , fear and greed , real volume with footprint and liquidity zone.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
19%
0
0
USD
USD
1.2K
CHF
CHF
4
0%
63
66%
99%
3.52
2.94
CHF
CHF
16%
1:500