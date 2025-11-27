СигналыРазделы
Carmelo Davide Amico

CDA SWISS CAPITAL

Carmelo Davide Amico
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 19%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
42 (66.66%)
Убыточных трейдов:
21 (33.33%)
Лучший трейд:
44.11 CHF
Худший трейд:
-19.40 CHF
Общая прибыль:
258.84 CHF (2 143 062 pips)
Общий убыток:
-73.42 CHF (213 837 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (103.97 CHF)
Макс. прибыль в серии:
103.97 CHF (14)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
99.03%
Макс. загрузка депозита:
12.80%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.95
Длинных трейдов:
34 (53.97%)
Коротких трейдов:
29 (46.03%)
Профит фактор:
3.53
Мат. ожидание:
2.94 CHF
Средняя прибыль:
6.16 CHF
Средний убыток:
-3.50 CHF
Макс. серия проигрышей:
8 (-17.95 CHF)
Макс. убыток в серии:
-19.40 CHF (1)
Прирост в месяц:
18.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 CHF
Максимальная:
37.43 CHF (3.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.34% (37.43 CHF)
По эквити:
15.59% (164.29 CHF)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 39
XAUUSD 14
US100 6
US500 2
XAGUSD 1
AAPL.xnas 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 146
XAUUSD -8
US100 48
US500 5
XAGUSD 0
AAPL.xnas 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 1.8M
XAUUSD -2.5K
US100 78K
US500 10K
XAGUSD 7
AAPL.xnas 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.11 CHF
Худший трейд: -19 CHF
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +103.97 CHF
Макс. убыток в серии: -17.95 CHF

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsSC-Live4
0.25 × 4
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
RoboForex-ECN
3.50 × 2
Fyntura-Live
5.60 × 5
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
VantageInternational-Live 3
12.00 × 3
OctaFX-Real3
810.67 × 3
10 years of experience… macro economic fundamental , fear and greed , real volume with footprint and liquidity zone. 
Нет отзывов
2025.12.17 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 18:40
Share of trading days is too low
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 17:40
Share of trading days is too low
2025.11.28 17:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CDA SWISS CAPITAL
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
1.2K
CHF
4
0%
63
66%
99%
3.52
2.94
CHF
16%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.