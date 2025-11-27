- Прирост
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
42 (66.66%)
Убыточных трейдов:
21 (33.33%)
Лучший трейд:
44.11 CHF
Худший трейд:
-19.40 CHF
Общая прибыль:
258.84 CHF (2 143 062 pips)
Общий убыток:
-73.42 CHF (213 837 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (103.97 CHF)
Макс. прибыль в серии:
103.97 CHF (14)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
99.03%
Макс. загрузка депозита:
12.80%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.95
Длинных трейдов:
34 (53.97%)
Коротких трейдов:
29 (46.03%)
Профит фактор:
3.53
Мат. ожидание:
2.94 CHF
Средняя прибыль:
6.16 CHF
Средний убыток:
-3.50 CHF
Макс. серия проигрышей:
8 (-17.95 CHF)
Макс. убыток в серии:
-19.40 CHF (1)
Прирост в месяц:
18.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 CHF
Максимальная:
37.43 CHF (3.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.34% (37.43 CHF)
По эквити:
15.59% (164.29 CHF)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|39
|XAUUSD
|14
|US100
|6
|US500
|2
|XAGUSD
|1
|AAPL.xnas
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|146
|XAUUSD
|-8
|US100
|48
|US500
|5
|XAGUSD
|0
|AAPL.xnas
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|1.8M
|XAUUSD
|-2.5K
|US100
|78K
|US500
|10K
|XAGUSD
|7
|AAPL.xnas
|40
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsSC-Live4
|0.25 × 4
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
RoboForex-ECN
|3.50 × 2
|
Fyntura-Live
|5.60 × 5
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
VantageInternational-Live 3
|12.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|810.67 × 3
10 years of experience… macro economic fundamental , fear and greed , real volume with footprint and liquidity zone.
Нет отзывов
