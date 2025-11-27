- Crescimento
Negociações:
63
Negociações com lucro:
42 (66.66%)
Negociações com perda:
21 (33.33%)
Melhor negociação:
44.11 CHF
Pior negociação:
-19.40 CHF
Lucro bruto:
258.84 CHF (2 143 062 pips)
Perda bruta:
-73.42 CHF (213 837 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (103.97 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
103.97 CHF (14)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
99.03%
Depósito máximo carregado:
12.80%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.95
Negociações longas:
34 (53.97%)
Negociações curtas:
29 (46.03%)
Fator de lucro:
3.53
Valor esperado:
2.94 CHF
Lucro médio:
6.16 CHF
Perda média:
-3.50 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-17.95 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-19.40 CHF (1)
Crescimento mensal:
18.54%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 CHF
Máximo:
37.43 CHF (3.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.34% (37.43 CHF)
Pelo Capital Líquido:
15.59% (164.29 CHF)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|39
|XAUUSD
|14
|US100
|6
|US500
|2
|XAGUSD
|1
|AAPL.xnas
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|146
|XAUUSD
|-8
|US100
|48
|US500
|5
|XAGUSD
|0
|AAPL.xnas
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|1.8M
|XAUUSD
|-2.5K
|US100
|78K
|US500
|10K
|XAGUSD
|7
|AAPL.xnas
|40
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +44.11 CHF
Pior negociação: -19 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +103.97 CHF
Máxima perda consecutiva: -17.95 CHF
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarketsSC-Live4
|0.25 × 4
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
RoboForex-ECN
|3.50 × 2
|
Fyntura-Live
|5.60 × 5
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
VantageInternational-Live 3
|12.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|810.67 × 3
10 years of experience… macro economic fundamental , fear and greed , real volume with footprint and liquidity zone.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
19%
0
0
USD
USD
1.2K
CHF
CHF
4
0%
63
66%
99%
3.52
2.94
CHF
CHF
16%
1:500