交易:
287
盈利交易:
166 (57.83%)
亏损交易:
121 (42.16%)
最好交易:
506.05 USD
最差交易:
-257.50 USD
毛利:
9 911.05 USD (142 670 pips)
毛利亏损:
-6 129.78 USD (96 117 pips)
最大连续赢利:
42 (1 081.07 USD)
最大连续盈利:
1 081.07 USD (42)
夏普比率:
0.24
交易活动:
43.43%
最大入金加载:
8.83%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 小时
采收率:
4.36
长期交易:
239 (83.28%)
短期交易:
48 (16.72%)
利润因子:
1.62
预期回报:
13.18 USD
平均利润:
59.71 USD
平均损失:
-50.66 USD
最大连续失误:
5 (-497.10 USD)
最大连续亏损:
-603.40 USD (4)
每月增长:
-7.20%
年度预测:
-87.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.10 USD
最大值:
867.73 USD (16.08%)
相对跌幅:
结余:
83.51% (867.68 USD)
净值:
29.46% (94.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|285
|XAGUSD.sv1
|1
|AUDCAD.sv1
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv1
|3.8K
|XAGUSD.sv1
|2
|AUDCAD.sv1
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv1
|47K
|XAGUSD.sv1
|44
|AUDCAD.sv1
|-21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +506.05 USD
最差交易: -258 USD
最大连续赢利: 42
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 081.07 USD
最大连续亏损: -497.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TrijayaPratamaFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
每月30 USD
128%
0
0
USD
USD
415
USD
USD
13
0%
287
57%
43%
1.61
13.18
USD
USD
84%
1:400