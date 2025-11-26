시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / CT GoldPro
Feila Mutia Andarwati

CT GoldPro

Feila Mutia Andarwati
0 리뷰
16
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -12%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
396
이익 거래:
204 (51.51%)
손실 거래:
192 (48.48%)
최고의 거래:
506.05 USD
최악의 거래:
-257.50 USD
총 수익:
11 490.91 USD (174 720 pips)
총 손실:
-7 964.15 USD (133 057 pips)
연속 최대 이익:
42 (1 081.07 USD)
연속 최대 이익:
1 081.07 USD (42)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
33.06%
최대 입금량:
8.83%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
4.01
롱(주식매수):
292 (73.74%)
숏(주식차입매도):
104 (26.26%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
8.91 USD
평균 이익:
56.33 USD
평균 손실:
-41.48 USD
연속 최대 손실:
10 (-249.40 USD)
연속 최대 손실:
-603.40 USD (4)
월별 성장률:
-58.23%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.10 USD
최대한의:
878.59 USD (16.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.56% (878.54 USD)
자본금별:
29.46% (94.61 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.sv1 394
XAGUSD.sv1 1
AUDCAD.sv1 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.sv1 3.5K
XAGUSD.sv1 2
AUDCAD.sv1 -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.sv1 42K
XAGUSD.sv1 44
AUDCAD.sv1 -21
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +506.05 USD
최악의 거래: -258 USD
연속 최대 이익: 42
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 081.07 USD
연속 최대 손실: -249.40 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.09 17:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 10:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 07:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 06:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 16:50
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 13:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 03:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
