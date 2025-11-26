СигналыРазделы
Feila Mutia Andarwati

CT GoldPro

Feila Mutia Andarwati
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 62%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
285
Прибыльных трейдов:
164 (57.54%)
Убыточных трейдов:
121 (42.46%)
Лучший трейд:
506.05 USD
Худший трейд:
-257.50 USD
Общая прибыль:
9 790.40 USD (140 258 pips)
Общий убыток:
-6 129.73 USD (96 117 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (1 081.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 081.07 USD (42)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
40.66%
Макс. загрузка депозита:
8.83%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.22
Длинных трейдов:
238 (83.51%)
Коротких трейдов:
47 (16.49%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
12.84 USD
Средняя прибыль:
59.70 USD
Средний убыток:
-50.66 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-497.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-603.40 USD (4)
Прирост в месяц:
-14.88%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 USD
Максимальная:
867.73 USD (16.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.51% (867.68 USD)
По эквити:
29.46% (94.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sv1 283
XAGUSD.sv1 1
AUDCAD.sv1 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sv1 3.7K
XAGUSD.sv1 2
AUDCAD.sv1 -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sv1 44K
XAGUSD.sv1 44
AUDCAD.sv1 -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +506.05 USD
Худший трейд: -258 USD
Макс. серия выигрышей: 42
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 081.07 USD
Макс. убыток в серии: -497.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 13:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 03:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 03:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 10:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 10:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 09:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
