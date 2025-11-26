- Прирост
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Всего трейдов:
285
Прибыльных трейдов:
164 (57.54%)
Убыточных трейдов:
121 (42.46%)
Лучший трейд:
506.05 USD
Худший трейд:
-257.50 USD
Общая прибыль:
9 790.40 USD (140 258 pips)
Общий убыток:
-6 129.73 USD (96 117 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (1 081.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 081.07 USD (42)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
40.66%
Макс. загрузка депозита:
8.83%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.22
Длинных трейдов:
238 (83.51%)
Коротких трейдов:
47 (16.49%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
12.84 USD
Средняя прибыль:
59.70 USD
Средний убыток:
-50.66 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-497.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-603.40 USD (4)
Прирост в месяц:
-14.88%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 USD
Максимальная:
867.73 USD (16.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.51% (867.68 USD)
По эквити:
29.46% (94.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|283
|XAGUSD.sv1
|1
|AUDCAD.sv1
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv1
|3.7K
|XAGUSD.sv1
|2
|AUDCAD.sv1
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv1
|44K
|XAGUSD.sv1
|44
|AUDCAD.sv1
|-21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +506.05 USD
Худший трейд: -258 USD
Макс. серия выигрышей: 42
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 081.07 USD
Макс. убыток в серии: -497.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
