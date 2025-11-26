SignaleKategorien
Feila Mutia Andarwati

CT GoldPro

Feila Mutia Andarwati
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 341%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
302
Gewinntrades:
174 (57.61%)
Verlusttrades:
128 (42.38%)
Bester Trade:
506.05 USD
Schlechtester Trade:
-257.50 USD
Bruttoprofit:
10 436.46 USD (153 640 pips)
Bruttoverlust:
-6 267.66 USD (99 215 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (1 081.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 081.07 USD (42)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
42.18%
Max deposit load:
8.83%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
4.80
Long-Positionen:
247 (81.79%)
Short-Positionen:
55 (18.21%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
13.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
59.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-48.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-497.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-603.40 USD (4)
Wachstum pro Monat :
96.98%
Jahresprognose:
1 176.70%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.10 USD
Maximaler:
867.73 USD (16.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
83.51% (867.68 USD)
Kapital:
29.46% (94.61 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sv1 300
XAGUSD.sv1 1
AUDCAD.sv1 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sv1 4.2K
XAGUSD.sv1 2
AUDCAD.sv1 -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sv1 54K
XAGUSD.sv1 44
AUDCAD.sv1 -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +506.05 USD
Schlechtester Trade: -258 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 42
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 081.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -497.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 13:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 03:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 03:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 10:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 10:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
