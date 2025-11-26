SinyallerBölümler
Feila Mutia Andarwati

CT GoldPro

Feila Mutia Andarwati
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 198%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
108 (67.50%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (32.50%)
En iyi işlem:
506.05 USD
En kötü işlem:
-211.50 USD
Brüt kâr:
6 412.88 USD (94 554 pips)
Brüt zarar:
-2 790.64 USD (45 905 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (1 081.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 081.07 USD (42)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
21.86%
Maks. mevduat yükü:
1.72%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.88
Alış işlemleri:
139 (86.88%)
Satış işlemleri:
21 (13.13%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
22.64 USD
Ortalama kâr:
59.38 USD
Ortalama zarar:
-53.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-497.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-497.10 USD (5)
Aylık büyüme:
327.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
615.98 USD (16.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.40% (615.78 USD)
Varlığa göre:
0.63% (11.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sv1 159
XAGUSD.sv1 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sv1 3.6K
XAGUSD.sv1 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sv1 49K
XAGUSD.sv1 44
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +506.05 USD
En kötü işlem: -212 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 081.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -497.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.26 06:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 06:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 05:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 05:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CT GoldPro
Ayda 30 USD
198%
0
0
USD
1.9K
USD
9
0%
160
67%
22%
2.29
22.64
USD
50%
1:400
