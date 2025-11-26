SinaisSeções
Feila Mutia Andarwati

CT GoldPro

Feila Mutia Andarwati
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 116%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
293
Negociações com lucro:
168 (57.33%)
Negociações com perda:
125 (42.66%)
Melhor negociação:
506.05 USD
Pior negociação:
-257.50 USD
Lucro bruto:
9 953.16 USD (143 979 pips)
Perda bruta:
-6 194.56 USD (97 763 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (1 081.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 081.07 USD (42)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
43.43%
Depósito máximo carregado:
8.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.33
Negociações longas:
241 (82.25%)
Negociações curtas:
52 (17.75%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
12.83 USD
Lucro médio:
59.25 USD
Perda média:
-49.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-497.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-603.40 USD (4)
Crescimento mensal:
-8.73%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.10 USD
Máximo:
867.73 USD (16.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
83.51% (867.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.46% (94.61 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.sv1 291
XAGUSD.sv1 1
AUDCAD.sv1 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.sv1 3.8K
XAGUSD.sv1 2
AUDCAD.sv1 -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.sv1 46K
XAGUSD.sv1 44
AUDCAD.sv1 -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +506.05 USD
Pior negociação: -258 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 42
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 081.07 USD
Máxima perda consecutiva: -497.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 13:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 03:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 03:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 10:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 10:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 09:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
