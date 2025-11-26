- Crescimento
Negociações:
293
Negociações com lucro:
168 (57.33%)
Negociações com perda:
125 (42.66%)
Melhor negociação:
506.05 USD
Pior negociação:
-257.50 USD
Lucro bruto:
9 953.16 USD (143 979 pips)
Perda bruta:
-6 194.56 USD (97 763 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (1 081.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 081.07 USD (42)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
43.43%
Depósito máximo carregado:
8.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.33
Negociações longas:
241 (82.25%)
Negociações curtas:
52 (17.75%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
12.83 USD
Lucro médio:
59.25 USD
Perda média:
-49.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-497.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-603.40 USD (4)
Crescimento mensal:
-8.73%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.10 USD
Máximo:
867.73 USD (16.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
83.51% (867.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.46% (94.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|291
|XAGUSD.sv1
|1
|AUDCAD.sv1
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sv1
|3.8K
|XAGUSD.sv1
|2
|AUDCAD.sv1
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sv1
|46K
|XAGUSD.sv1
|44
|AUDCAD.sv1
|-21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +506.05 USD
Pior negociação: -258 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 42
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 081.07 USD
Máxima perda consecutiva: -497.10 USD
