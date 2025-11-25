- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
113
盈利交易:
99 (87.61%)
亏损交易:
14 (12.39%)
最好交易:
69.92 USD
最差交易:
-22.07 USD
毛利:
1 253.49 USD (125 306 pips)
毛利亏损:
-126.04 USD (12 559 pips)
最大连续赢利:
32 (387.90 USD)
最大连续盈利:
387.90 USD (32)
夏普比率:
0.75
交易活动:
99.12%
最大入金加载:
4.70%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
19 小时
采收率:
25.61
长期交易:
113 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
9.95
预期回报:
9.98 USD
平均利润:
12.66 USD
平均损失:
-9.00 USD
最大连续失误:
2 (-44.03 USD)
最大连续亏损:
-44.03 USD (2)
每月增长:
67.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.62 USD
最大值:
44.03 USD (3.52%)
相对跌幅:
结余:
3.52% (44.03 USD)
净值:
14.99% (239.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDi
|111
|EURGBPi
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDi
|1.1K
|EURGBPi
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDi
|113K
|EURGBPi
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +69.92 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +387.90 USD
最大连续亏损: -44.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobalTrade-Classic1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
depo
akhir nov 2025 = 600 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
95%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
6
100%
113
87%
99%
9.94
9.98
USD
USD
15%
1:200