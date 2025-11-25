- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
117
Gewinntrades:
103 (88.03%)
Verlusttrades:
14 (11.97%)
Bester Trade:
69.92 USD
Schlechtester Trade:
-22.07 USD
Bruttoprofit:
1 294.98 USD (129 455 pips)
Bruttoverlust:
-126.04 USD (12 559 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (387.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
387.90 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.76
Trading-Aktivität:
99.12%
Max deposit load:
4.70%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
26.55
Long-Positionen:
117 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
10.27
Mathematische Gewinnerwartung:
9.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-44.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-44.03 USD (2)
Wachstum pro Monat :
68.11%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.62 USD
Maximaler:
44.03 USD (3.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.52% (44.03 USD)
Kapital:
14.99% (239.23 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLDi
|115
|EURGBPi
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLDi
|1.2K
|EURGBPi
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLDi
|117K
|EURGBPi
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +69.92 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +387.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -44.03 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EGlobalTrade-Classic1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
depo
akhir nov 2025 = 600 USD
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
98%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
6
100%
117
88%
99%
10.27
9.99
USD
USD
15%
1:200