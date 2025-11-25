- Crescimento
Negociações:
117
Negociações com lucro:
103 (88.03%)
Negociações com perda:
14 (11.97%)
Melhor negociação:
69.92 USD
Pior negociação:
-22.07 USD
Lucro bruto:
1 294.98 USD (129 455 pips)
Perda bruta:
-126.04 USD (12 559 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (387.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
387.90 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.76
Atividade de negociação:
99.12%
Depósito máximo carregado:
4.70%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
26.55
Negociações longas:
117 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
10.27
Valor esperado:
9.99 USD
Lucro médio:
12.57 USD
Perda média:
-9.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-44.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.03 USD (2)
Crescimento mensal:
68.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.62 USD
Máximo:
44.03 USD (3.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.52% (44.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.99% (239.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDi
|115
|EURGBPi
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDi
|1.2K
|EURGBPi
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDi
|117K
|EURGBPi
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
depo
akhir nov 2025 = 600 USD
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
98%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
6
100%
117
88%
99%
10.27
9.99
USD
USD
15%
1:200