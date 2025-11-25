- 成長
トレード:
117
利益トレード:
103 (88.03%)
損失トレード:
14 (11.97%)
ベストトレード:
69.92 USD
最悪のトレード:
-22.07 USD
総利益:
1 294.98 USD (129 455 pips)
総損失:
-126.04 USD (12 559 pips)
最大連続の勝ち:
32 (387.90 USD)
最大連続利益:
387.90 USD (32)
シャープレシオ:
0.76
取引アクティビティ:
99.12%
最大入金額:
4.70%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
26.55
長いトレード:
117 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
10.27
期待されたペイオフ:
9.99 USD
平均利益:
12.57 USD
平均損失:
-9.00 USD
最大連続の負け:
2 (-44.03 USD)
最大連続損失:
-44.03 USD (2)
月間成長:
68.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.62 USD
最大の:
44.03 USD (3.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.52% (44.03 USD)
エクイティによる:
14.99% (239.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDi
|115
|EURGBPi
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDi
|1.2K
|EURGBPi
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDi
|117K
|EURGBPi
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
depo
akhir nov 2025 = 600 USD
レビューなし
