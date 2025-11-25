- Incremento
Total de Trades:
117
Transacciones Rentables:
103 (88.03%)
Transacciones Irrentables:
14 (11.97%)
Mejor transacción:
69.92 USD
Peor transacción:
-22.07 USD
Beneficio Bruto:
1 294.98 USD (129 455 pips)
Pérdidas Brutas:
-126.04 USD (12 559 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (387.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
387.90 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.76
Actividad comercial:
99.12%
Carga máxima del depósito:
4.70%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
26.55
Transacciones Largas:
117 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
10.27
Beneficio Esperado:
9.99 USD
Beneficio medio:
12.57 USD
Pérdidas medias:
-9.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-44.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-44.03 USD (2)
Crecimiento al mes:
68.11%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.62 USD
Máxima:
44.03 USD (3.52%)
Reducción relativa:
De balance:
3.52% (44.03 USD)
De fondos:
14.99% (239.23 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLDi
|115
|EURGBPi
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLDi
|1.2K
|EURGBPi
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLDi
|117K
|EURGBPi
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +69.92 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +387.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -44.03 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobalTrade-Classic1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
depo
akhir nov 2025 = 600 USD
