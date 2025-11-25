- Прирост
Всего трейдов:
108
Прибыльных трейдов:
96 (88.88%)
Убыточных трейдов:
12 (11.11%)
Лучший трейд:
69.92 USD
Худший трейд:
-22.07 USD
Общая прибыль:
1 182.56 USD (118 216 pips)
Общий убыток:
-106.16 USD (10 572 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (387.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
387.90 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.77
Торговая активность:
99.12%
Макс. загрузка депозита:
4.70%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
24.45
Длинных трейдов:
108 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
11.14
Мат. ожидание:
9.97 USD
Средняя прибыль:
12.32 USD
Средний убыток:
-8.85 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-44.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.03 USD (2)
Прирост в месяц:
82.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.62 USD
Максимальная:
44.03 USD (3.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.52% (44.03 USD)
По эквити:
14.99% (239.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDi
|106
|EURGBPi
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDi
|1.1K
|EURGBPi
|-2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDi
|108K
|EURGBPi
|-123
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
depo
akhir nov 2025 = 600 USD
