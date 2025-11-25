- 자본
- 축소
트레이드:
130
이익 거래:
113 (86.92%)
손실 거래:
17 (13.08%)
최고의 거래:
151.59 USD
최악의 거래:
-91.11 USD
총 수익:
1 624.51 USD (162 402 pips)
총 손실:
-325.12 USD (32 467 pips)
연속 최대 이익:
32 (387.90 USD)
연속 최대 이익:
387.90 USD (32)
샤프 비율:
0.51
거래 활동:
99.12%
최대 입금량:
6.79%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.53
롱(주식매수):
130 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
5.00
기대수익:
10.00 USD
평균 이익:
14.38 USD
평균 손실:
-19.12 USD
연속 최대 손실:
3 (-199.08 USD)
연속 최대 손실:
-199.08 USD (3)
월별 성장률:
57.41%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.62 USD
최대한의:
199.08 USD (8.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.43% (199.08 USD)
자본금별:
33.58% (792.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDi
|128
|EURGBPi
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDi
|1.3K
|EURGBPi
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDi
|130K
|EURGBPi
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +151.59 USD
최악의 거래: -91 USD
연속 최대 이익: 32
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +387.90 USD
연속 최대 손실: -199.08 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EGlobalTrade-Classic1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
depo
akhir nov 2025 = 600 USD
