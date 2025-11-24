- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
26
盈利交易:
22 (84.61%)
亏损交易:
4 (15.38%)
最好交易:
42.70 USD
最差交易:
-27.60 USD
毛利:
221.05 USD (19 820 pips)
毛利亏损:
-68.69 USD (6 087 pips)
最大连续赢利:
8 (20.18 USD)
最大连续盈利:
79.21 USD (7)
夏普比率:
0.39
交易活动:
83.72%
最大入金加载:
16.77%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.52
长期交易:
14 (53.85%)
短期交易:
12 (46.15%)
利润因子:
3.22
预期回报:
5.86 USD
平均利润:
10.05 USD
平均损失:
-17.17 USD
最大连续失误:
1 (-27.60 USD)
最大连续亏损:
-27.60 USD (1)
每月增长:
19.61%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
27.60 USD (6.42%)
相对跌幅:
结余:
6.42% (27.60 USD)
净值:
19.90% (398.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|16
|XAUUSD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|121
|XAUUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.6K
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.70 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +20.18 USD
最大连续亏损: -27.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
Chiến lược giao dịch AUDCAD và XAUUSD dựa trên các tín hiệu kỹ thuật MACD, BOLLINGER BANDS. Bạn có thể đầu tư với số tiền nhỏ. Liên hệ Tele: stevenduong999
