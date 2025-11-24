- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
22 (84.61%)
Убыточных трейдов:
4 (15.38%)
Лучший трейд:
42.70 USD
Худший трейд:
-27.60 USD
Общая прибыль:
221.05 USD (19 820 pips)
Общий убыток:
-68.69 USD (6 087 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (20.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
79.21 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
83.72%
Макс. загрузка депозита:
16.77%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.52
Длинных трейдов:
14 (53.85%)
Коротких трейдов:
12 (46.15%)
Профит фактор:
3.22
Мат. ожидание:
5.86 USD
Средняя прибыль:
10.05 USD
Средний убыток:
-17.17 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-27.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.60 USD (1)
Прирост в месяц:
19.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
27.60 USD (6.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.42% (27.60 USD)
По эквити:
19.90% (398.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|16
|XAUUSD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|121
|XAUUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.6K
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.70 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +20.18 USD
Макс. убыток в серии: -27.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
Chiến lược giao dịch AUDCAD và XAUUSD dựa trên các tín hiệu kỹ thuật MACD, BOLLINGER BANDS. Bạn có thể đầu tư với số tiền nhỏ. Liên hệ Tele: stevenduong999
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
6
100%
26
84%
84%
3.21
5.86
USD
USD
20%
1:200