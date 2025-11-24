СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EXN AUD 999 For Copy Trade
Duong Xuan Dong

EXN AUD 999 For Copy Trade

Duong Xuan Dong
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 23%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
22 (84.61%)
Убыточных трейдов:
4 (15.38%)
Лучший трейд:
42.70 USD
Худший трейд:
-27.60 USD
Общая прибыль:
221.05 USD (19 820 pips)
Общий убыток:
-68.69 USD (6 087 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (20.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
79.21 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
83.72%
Макс. загрузка депозита:
16.77%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.52
Длинных трейдов:
14 (53.85%)
Коротких трейдов:
12 (46.15%)
Профит фактор:
3.22
Мат. ожидание:
5.86 USD
Средняя прибыль:
10.05 USD
Средний убыток:
-17.17 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-27.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.60 USD (1)
Прирост в месяц:
19.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
27.60 USD (6.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.42% (27.60 USD)
По эквити:
19.90% (398.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 16
XAUUSD 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 121
XAUUSD 31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.6K
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.70 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +20.18 USD
Макс. убыток в серии: -27.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpen-Real1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
Exness-Real24
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ECMarkets-Live05
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
еще 88...
Chiến lược giao dịch AUDCAD và XAUUSD dựa trên các tín hiệu kỹ thuật MACD, BOLLINGER BANDS. Bạn có thể đầu tư với số tiền nhỏ. Liên hệ Tele: stevenduong999





Нет отзывов
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.18 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 09:51
Share of trading days is too low
2025.11.24 09:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 08:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.