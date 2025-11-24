- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
22 (84.61%)
損失トレード:
4 (15.38%)
ベストトレード:
42.70 USD
最悪のトレード:
-27.60 USD
総利益:
221.05 USD (19 820 pips)
総損失:
-68.69 USD (6 087 pips)
最大連続の勝ち:
8 (20.18 USD)
最大連続利益:
79.21 USD (7)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
83.72%
最大入金額:
16.77%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
5.52
長いトレード:
14 (53.85%)
短いトレード:
12 (46.15%)
プロフィットファクター:
3.22
期待されたペイオフ:
5.86 USD
平均利益:
10.05 USD
平均損失:
-17.17 USD
最大連続の負け:
1 (-27.60 USD)
最大連続損失:
-27.60 USD (1)
月間成長:
19.61%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
27.60 USD (6.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.42% (27.60 USD)
エクイティによる:
19.90% (398.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|16
|XAUUSD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|121
|XAUUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|1.6K
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +42.70 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +20.18 USD
最大連続損失: -27.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
Chiến lược giao dịch AUDCAD và XAUUSD dựa trên các tín hiệu kỹ thuật MACD, BOLLINGER BANDS. Bạn có thể đầu tư với số tiền nhỏ. Liên hệ Tele: stevenduong999
レビューなし
