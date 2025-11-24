SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / EXN AUD 999 For Copy Trade
Duong Xuan Dong

EXN AUD 999 For Copy Trade

Duong Xuan Dong
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 27%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
31
Transacciones Rentables:
25 (80.64%)
Transacciones Irrentables:
6 (19.35%)
Mejor transacción:
157.11 USD
Peor transacción:
-80.93 USD
Beneficio Bruto:
393.76 USD (20 706 pips)
Pérdidas Brutas:
-175.42 USD (7 566 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (79.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
172.24 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
83.66%
Carga máxima del depósito:
16.77%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.05
Transacciones Largas:
15 (48.39%)
Transacciones Cortas:
16 (51.61%)
Factor de Beneficio:
2.24
Beneficio Esperado:
7.04 USD
Beneficio medio:
15.75 USD
Pérdidas medias:
-29.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-106.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-106.73 USD (2)
Crecimiento al mes:
8.09%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
106.73 USD (19.27%)
Reducción relativa:
De balance:
6.42% (27.60 USD)
De fondos:
19.90% (398.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 20
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 187
XAUUSD 32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 791
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +157.11 USD
Peor transacción: -81 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +79.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -106.73 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXOpen-Real1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
Exness-Real24
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ECMarkets-Live05
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
otros 88...
Chiến lược giao dịch AUDCAD và XAUUSD dựa trên các tín hiệu kỹ thuật MACD, BOLLINGER BANDS. Bạn có thể đầu tư với số tiền nhỏ. Liên hệ Tele: stevenduong999





No hay comentarios
2026.01.09 09:35
No swaps are charged
2026.01.09 09:35
No swaps are charged
2026.01.09 09:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 18:56
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.18 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 09:51
Share of trading days is too low
2025.11.24 09:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 08:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
