- 자본
- 축소
트레이드:
26
이익 거래:
22 (84.61%)
손실 거래:
4 (15.38%)
최고의 거래:
42.70 USD
최악의 거래:
-27.60 USD
총 수익:
221.05 USD (19 820 pips)
총 손실:
-68.69 USD (6 087 pips)
연속 최대 이익:
8 (20.18 USD)
연속 최대 이익:
79.21 USD (7)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
83.72%
최대 입금량:
16.77%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
5.52
롱(주식매수):
14 (53.85%)
숏(주식차입매도):
12 (46.15%)
수익 요인:
3.22
기대수익:
5.86 USD
평균 이익:
10.05 USD
평균 손실:
-17.17 USD
연속 최대 손실:
1 (-27.60 USD)
연속 최대 손실:
-27.60 USD (1)
월별 성장률:
19.61%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
27.60 USD (6.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.42% (27.60 USD)
자본금별:
19.90% (398.71 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|16
|XAUUSD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|121
|XAUUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|1.6K
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +42.70 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +20.18 USD
연속 최대 손실: -27.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
Chiến lược giao dịch AUDCAD và XAUUSD dựa trên các tín hiệu kỹ thuật MACD, BOLLINGER BANDS. Bạn có thể đầu tư với số tiền nhỏ. Liên hệ Tele: stevenduong999
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
23%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
6
100%
26
84%
84%
3.21
5.86
USD
USD
20%
1:200