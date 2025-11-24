- Crescimento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
22 (84.61%)
Negociações com perda:
4 (15.38%)
Melhor negociação:
42.70 USD
Pior negociação:
-27.60 USD
Lucro bruto:
221.05 USD (19 820 pips)
Perda bruta:
-68.69 USD (6 087 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (20.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
79.21 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
83.72%
Depósito máximo carregado:
16.77%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
5.52
Negociações longas:
14 (53.85%)
Negociações curtas:
12 (46.15%)
Fator de lucro:
3.22
Valor esperado:
5.86 USD
Lucro médio:
10.05 USD
Perda média:
-17.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-27.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.60 USD (1)
Crescimento mensal:
19.61%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
27.60 USD (6.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.42% (27.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.90% (398.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|16
|XAUUSD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|121
|XAUUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|1.6K
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +42.70 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +20.18 USD
Máxima perda consecutiva: -27.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
88 mais ...
Chiến lược giao dịch AUDCAD và XAUUSD dựa trên các tín hiệu kỹ thuật MACD, BOLLINGER BANDS. Bạn có thể đầu tư với số tiền nhỏ. Liên hệ Tele: stevenduong999
Sem comentários
