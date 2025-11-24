- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
226
盈利交易:
70 (30.97%)
亏损交易:
156 (69.03%)
最好交易:
316.89 USD
最差交易:
-144.64 USD
毛利:
3 343.57 USD (40 804 pips)
毛利亏损:
-4 130.68 USD (51 941 pips)
最大连续赢利:
6 (465.77 USD)
最大连续盈利:
465.77 USD (6)
夏普比率:
0.07
交易活动:
4.98%
最大入金加载:
34.83%
最近交易:
26 几分钟前
每周交易:
40
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
-0.54
长期交易:
108 (47.79%)
短期交易:
118 (52.21%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-3.48 USD
平均利润:
47.77 USD
平均损失:
-26.48 USD
最大连续失误:
10 (-332.42 USD)
最大连续亏损:
-332.42 USD (10)
每月增长:
-52.02%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
830.90 USD
最大值:
1 470.73 USD (147.52%)
相对跌幅:
结余:
72.21% (1 470.73 USD)
净值:
9.57% (142.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|226
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.h
|-787
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.h
|-11K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +316.89 USD
最差交易: -145 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +465.77 USD
最大连续亏损: -332.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IntlMitraFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-56%
0
0
USD
USD
463
USD
USD
5
0%
226
30%
5%
0.80
-3.48
USD
USD
72%
1:100