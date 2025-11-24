SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Minus M15
Lmade Yana Darmadi

Minus M15

Lmade Yana Darmadi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -13%
IntlMitraFutures-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
7 (22.58%)
Loss Trade:
24 (77.42%)
Best Trade:
49.72 USD
Worst Trade:
-26.30 USD
Profitto lordo:
179.73 USD (3 455 pips)
Perdita lorda:
-362.98 USD (8 968 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (130.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.78 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
16.04%
Massimo carico di deposito:
6.52%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
10 (32.26%)
Short Trade:
21 (67.74%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-5.91 USD
Profitto medio:
25.68 USD
Perdita media:
-15.12 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-116.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-141.05 USD (7)
Crescita mensile:
-12.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
196.69 USD
Massimale:
214.14 USD (57.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.81% (214.14 USD)
Per equità:
0.46% (5.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.h 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.h -183
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.h -5.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.72 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +130.78 USD
Massima perdita consecutiva: -116.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.26 17:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 05:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 05:41
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.24 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Minus M15
30USD al mese
-13%
0
0
USD
1.2K
USD
1
0%
31
22%
16%
0.49
-5.91
USD
15%
1:100
Copia

