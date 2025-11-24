- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
228
利益トレード:
71 (31.14%)
損失トレード:
157 (68.86%)
ベストトレード:
316.89 USD
最悪のトレード:
-144.64 USD
総利益:
3 363.25 USD (40 975 pips)
総損失:
-4 155.12 USD (52 122 pips)
最大連続の勝ち:
6 (465.77 USD)
最大連続利益:
465.77 USD (6)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
4.98%
最大入金額:
34.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
21 分
リカバリーファクター:
-0.54
長いトレード:
109 (47.81%)
短いトレード:
119 (52.19%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-3.47 USD
平均利益:
47.37 USD
平均損失:
-26.47 USD
最大連続の負け:
10 (-332.42 USD)
最大連続損失:
-332.42 USD (10)
月間成長:
-52.51%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
830.90 USD
最大の:
1 470.73 USD (147.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
72.21% (1 470.73 USD)
エクイティによる:
9.57% (142.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|228
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.h
|-792
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.h
|-11K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +316.89 USD
最悪のトレード: -145 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +465.77 USD
最大連続損失: -332.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IntlMitraFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-56%
0
0
USD
USD
458
USD
USD
5
0%
228
31%
5%
0.80
-3.47
USD
USD
72%
1:100