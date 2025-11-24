- Прирост
Всего трейдов:
225
Прибыльных трейдов:
70 (31.11%)
Убыточных трейдов:
155 (68.89%)
Лучший трейд:
316.89 USD
Худший трейд:
-144.64 USD
Общая прибыль:
3 343.57 USD (40 804 pips)
Общий убыток:
-4 109.78 USD (51 759 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (465.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
465.77 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
4.98%
Макс. загрузка депозита:
34.83%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
108 (48.00%)
Коротких трейдов:
117 (52.00%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-3.41 USD
Средняя прибыль:
47.77 USD
Средний убыток:
-26.51 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-332.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-332.42 USD (10)
Прирост в месяц:
-52.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
830.90 USD
Максимальная:
1 470.73 USD (147.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.21% (1 470.73 USD)
По эквити:
9.57% (142.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|225
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.h
|-766
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.h
|-11K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IntlMitraFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
