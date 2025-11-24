СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Minus M15
Lmade Yana Darmadi

Minus M15

Lmade Yana Darmadi
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -54%
IntlMitraFutures-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
225
Прибыльных трейдов:
70 (31.11%)
Убыточных трейдов:
155 (68.89%)
Лучший трейд:
316.89 USD
Худший трейд:
-144.64 USD
Общая прибыль:
3 343.57 USD (40 804 pips)
Общий убыток:
-4 109.78 USD (51 759 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (465.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
465.77 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
4.98%
Макс. загрузка депозита:
34.83%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
108 (48.00%)
Коротких трейдов:
117 (52.00%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-3.41 USD
Средняя прибыль:
47.77 USD
Средний убыток:
-26.51 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-332.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-332.42 USD (10)
Прирост в месяц:
-52.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
830.90 USD
Максимальная:
1 470.73 USD (147.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.21% (1 470.73 USD)
По эквити:
9.57% (142.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.h 225
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.h -766
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.h -11K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +316.89 USD
Худший трейд: -145 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +465.77 USD
Макс. убыток в серии: -332.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IntlMitraFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.15 12:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 17:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 05:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 05:41
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.24 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Minus M15
30 USD в месяц
-54%
0
0
USD
484
USD
5
0%
225
31%
5%
0.81
-3.41
USD
72%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.