SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Minus M15
Lmade Yana Darmadi

Minus M15

Lmade Yana Darmadi
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -54%
IntlMitraFutures-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
229
Gewinntrades:
72 (31.44%)
Verlusttrades:
157 (68.56%)
Bester Trade:
316.89 USD
Schlechtester Trade:
-144.64 USD
Bruttoprofit:
3 386.71 USD (41 372 pips)
Bruttoverlust:
-4 155.12 USD (52 122 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (465.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
465.77 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
4.98%
Max deposit load:
34.83%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
21 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.52
Long-Positionen:
110 (48.03%)
Short-Positionen:
119 (51.97%)
Profit-Faktor:
0.82
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
47.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-332.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-332.42 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-45.88%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
830.90 USD
Maximaler:
1 470.73 USD (147.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
72.21% (1 470.73 USD)
Kapital:
9.57% (142.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.h 229
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.h -768
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.h -11K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +316.89 USD
Schlechtester Trade: -145 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +465.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -332.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IntlMitraFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.15 12:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 17:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 05:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 05:41
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.24 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.