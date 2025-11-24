SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Minus M15
Lmade Yana Darmadi

Minus M15

Lmade Yana Darmadi
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -56%
IntlMitraFutures-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
228
Negociações com lucro:
71 (31.14%)
Negociações com perda:
157 (68.86%)
Melhor negociação:
316.89 USD
Pior negociação:
-144.64 USD
Lucro bruto:
3 363.25 USD (40 975 pips)
Perda bruta:
-4 155.12 USD (52 122 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (465.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
465.77 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
4.98%
Depósito máximo carregado:
34.83%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
21 minutos
Fator de recuperação:
-0.54
Negociações longas:
109 (47.81%)
Negociações curtas:
119 (52.19%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-3.47 USD
Lucro médio:
47.37 USD
Perda média:
-26.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-332.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-332.42 USD (10)
Crescimento mensal:
-52.51%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
830.90 USD
Máximo:
1 470.73 USD (147.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
72.21% (1 470.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.57% (142.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.h 228
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.h -792
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.h -11K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +316.89 USD
Pior negociação: -145 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +465.77 USD
Máxima perda consecutiva: -332.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IntlMitraFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.15 12:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 17:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 05:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 05:41
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.24 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Minus M15
30 USD por mês
-56%
0
0
USD
458
USD
5
0%
228
31%
5%
0.80
-3.47
USD
72%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.