- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
228
Negociações com lucro:
71 (31.14%)
Negociações com perda:
157 (68.86%)
Melhor negociação:
316.89 USD
Pior negociação:
-144.64 USD
Lucro bruto:
3 363.25 USD (40 975 pips)
Perda bruta:
-4 155.12 USD (52 122 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (465.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
465.77 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
4.98%
Depósito máximo carregado:
34.83%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
21 minutos
Fator de recuperação:
-0.54
Negociações longas:
109 (47.81%)
Negociações curtas:
119 (52.19%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-3.47 USD
Lucro médio:
47.37 USD
Perda média:
-26.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-332.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-332.42 USD (10)
Crescimento mensal:
-52.51%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
830.90 USD
Máximo:
1 470.73 USD (147.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
72.21% (1 470.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.57% (142.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|228
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.h
|-792
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.h
|-11K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +316.89 USD
Pior negociação: -145 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +465.77 USD
Máxima perda consecutiva: -332.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IntlMitraFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-56%
0
0
USD
USD
458
USD
USD
5
0%
228
31%
5%
0.80
-3.47
USD
USD
72%
1:100