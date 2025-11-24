- 자본
- 축소
트레이드:
243
이익 거래:
73 (30.04%)
손실 거래:
170 (69.96%)
최고의 거래:
316.89 USD
최악의 거래:
-144.64 USD
총 수익:
3 418.35 USD (42 169 pips)
총 손실:
-4 302.49 USD (57 034 pips)
연속 최대 이익:
6 (465.77 USD)
연속 최대 이익:
465.77 USD (6)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
4.98%
최대 입금량:
34.83%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
20 분
회복 요인:
-0.58
롱(주식매수):
119 (48.97%)
숏(주식차입매도):
124 (51.03%)
수익 요인:
0.79
기대수익:
-3.64 USD
평균 이익:
46.83 USD
평균 손실:
-25.31 USD
연속 최대 손실:
10 (-332.42 USD)
연속 최대 손실:
-332.42 USD (10)
월별 성장률:
-72.22%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
884.14 USD
최대한의:
1 523.97 USD (152.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
75.74% (1 523.97 USD)
자본금별:
9.57% (142.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|243
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.h
|-884
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.h
|-15K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +316.89 USD
최악의 거래: -145 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +465.77 USD
연속 최대 손실: -332.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IntlMitraFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-65%
0
0
USD
USD
366
USD
USD
7
0%
243
30%
5%
0.79
-3.64
USD
USD
76%
1:100