- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
93
盈利交易:
74 (79.56%)
亏损交易:
19 (20.43%)
最好交易:
38.60 USD
最差交易:
-88.94 USD
毛利:
258.93 USD (1 432 097 pips)
毛利亏损:
-226.05 USD (1 563 749 pips)
最大连续赢利:
11 (62.38 USD)
最大连续盈利:
62.38 USD (11)
夏普比率:
0.04
交易活动:
2.30%
最大入金加载:
1.16%
最近交易:
25 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.20
长期交易:
49 (52.69%)
短期交易:
44 (47.31%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.35 USD
平均利润:
3.50 USD
平均损失:
-11.90 USD
最大连续失误:
4 (-163.93 USD)
最大连续亏损:
-163.93 USD (4)
每月增长:
2.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
163.93 USD (12.99%)
相对跌幅:
结余:
14.11% (163.93 USD)
净值:
0.48% (5.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|73
|ETHUSD
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|30
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-156K
|ETHUSD
|24K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.60 USD
最差交易: -89 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +62.38 USD
最大连续亏损: -163.93 USD
WD lancar saja
没有评论
