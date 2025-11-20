- 成長
トレード:
93
利益トレード:
74 (79.56%)
損失トレード:
19 (20.43%)
ベストトレード:
38.60 USD
最悪のトレード:
-88.94 USD
総利益:
258.93 USD (1 432 097 pips)
総損失:
-226.05 USD (1 563 749 pips)
最大連続の勝ち:
11 (62.38 USD)
最大連続利益:
62.38 USD (11)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
2.30%
最大入金額:
1.16%
最近のトレード:
27 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
49 (52.69%)
短いトレード:
44 (47.31%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.35 USD
平均利益:
3.50 USD
平均損失:
-11.90 USD
最大連続の負け:
4 (-163.93 USD)
最大連続損失:
-163.93 USD (4)
月間成長:
2.27%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
163.93 USD (12.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.11% (163.93 USD)
エクイティによる:
0.48% (5.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|73
|ETHUSD
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|30
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-156K
|ETHUSD
|24K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +38.60 USD
最悪のトレード: -89 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +62.38 USD
最大連続損失: -163.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|15.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|20.48 × 63
WD lancar saja
