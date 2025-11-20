- Прирост
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
74 (79.56%)
Убыточных трейдов:
19 (20.43%)
Лучший трейд:
38.60 USD
Худший трейд:
-88.94 USD
Общая прибыль:
258.93 USD (1 432 097 pips)
Общий убыток:
-226.05 USD (1 563 749 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (62.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.38 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
2.30%
Макс. загрузка депозита:
1.16%
Последний трейд:
24 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
49 (52.69%)
Коротких трейдов:
44 (47.31%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
3.50 USD
Средний убыток:
-11.90 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-163.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-163.93 USD (4)
Прирост в месяц:
2.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
163.93 USD (12.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.11% (163.93 USD)
По эквити:
0.48% (5.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|73
|ETHUSD
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|30
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-156K
|ETHUSD
|24K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Лучший трейд: +38.60 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +62.38 USD
Макс. убыток в серии: -163.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|15.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|20.48 × 63
WD lancar saja
Нет отзывов
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
2
100%
93
79%
2%
1.14
0.35
USD
USD
14%
1:500