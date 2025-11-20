СигналыРазделы
Padiyono

WD lancar

Padiyono
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 2%
OctaFX-Real10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
74 (79.56%)
Убыточных трейдов:
19 (20.43%)
Лучший трейд:
38.60 USD
Худший трейд:
-88.94 USD
Общая прибыль:
258.93 USD (1 432 097 pips)
Общий убыток:
-226.05 USD (1 563 749 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (62.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.38 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
2.30%
Макс. загрузка депозита:
1.16%
Последний трейд:
24 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
49 (52.69%)
Коротких трейдов:
44 (47.31%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
3.50 USD
Средний убыток:
-11.90 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-163.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-163.93 USD (4)
Прирост в месяц:
2.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
163.93 USD (12.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.11% (163.93 USD)
По эквити:
0.48% (5.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 73
ETHUSD 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 3
ETHUSD 30
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -156K
ETHUSD 24K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.60 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +62.38 USD
Макс. убыток в серии: -163.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
OctaFX-Real7
15.00 × 1
OctaFX-Real5
20.48 × 63
WD lancar saja
Нет отзывов
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 125% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 13:06
High current drawdown in 125% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 125% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 02:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 23:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.19 23:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 23:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.