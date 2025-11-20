SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / WD lancar
Padiyono

WD lancar

Padiyono
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
OctaFX-Real10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
93
Negociações com lucro:
74 (79.56%)
Negociações com perda:
19 (20.43%)
Melhor negociação:
38.60 USD
Pior negociação:
-88.94 USD
Lucro bruto:
258.93 USD (1 432 097 pips)
Perda bruta:
-226.05 USD (1 563 749 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (62.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
62.38 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
2.30%
Depósito máximo carregado:
1.16%
Último negócio:
27 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
49 (52.69%)
Negociações curtas:
44 (47.31%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
3.50 USD
Perda média:
-11.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-163.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-163.93 USD (4)
Crescimento mensal:
2.27%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
163.93 USD (12.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.11% (163.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.48% (5.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 73
ETHUSD 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 3
ETHUSD 30
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -156K
ETHUSD 24K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +38.60 USD
Pior negociação: -89 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +62.38 USD
Máxima perda consecutiva: -163.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
OctaFX-Real7
15.00 × 1
OctaFX-Real5
20.48 × 63
WD lancar saja
Sem comentários
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 125% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 13:06
High current drawdown in 125% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 125% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 02:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 23:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.19 23:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 23:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
