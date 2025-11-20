- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
93
Negociações com lucro:
74 (79.56%)
Negociações com perda:
19 (20.43%)
Melhor negociação:
38.60 USD
Pior negociação:
-88.94 USD
Lucro bruto:
258.93 USD (1 432 097 pips)
Perda bruta:
-226.05 USD (1 563 749 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (62.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
62.38 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
2.30%
Depósito máximo carregado:
1.16%
Último negócio:
27 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
49 (52.69%)
Negociações curtas:
44 (47.31%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
3.50 USD
Perda média:
-11.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-163.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-163.93 USD (4)
Crescimento mensal:
2.27%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
163.93 USD (12.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.11% (163.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.48% (5.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|73
|ETHUSD
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|30
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-156K
|ETHUSD
|24K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +38.60 USD
Pior negociação: -89 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +62.38 USD
Máxima perda consecutiva: -163.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|15.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|20.48 × 63
WD lancar saja
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
2
100%
93
79%
2%
1.14
0.35
USD
USD
14%
1:500