Señales / MetaTrader 4 / WD lancar
Padiyono

WD lancar

Padiyono
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 2%
OctaFX-Real10
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
93
Transacciones Rentables:
74 (79.56%)
Transacciones Irrentables:
19 (20.43%)
Mejor transacción:
38.60 USD
Peor transacción:
-88.94 USD
Beneficio Bruto:
258.93 USD (1 432 097 pips)
Pérdidas Brutas:
-226.05 USD (1 563 749 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (62.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
62.38 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
2.30%
Carga máxima del depósito:
1.16%
Último trade:
26 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.20
Transacciones Largas:
49 (52.69%)
Transacciones Cortas:
44 (47.31%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.35 USD
Beneficio medio:
3.50 USD
Pérdidas medias:
-11.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-163.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-163.93 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.27%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
163.93 USD (12.99%)
Reducción relativa:
De balance:
14.11% (163.93 USD)
De fondos:
0.48% (5.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 73
ETHUSD 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 3
ETHUSD 30
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -156K
ETHUSD 24K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +38.60 USD
Peor transacción: -89 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +62.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -163.93 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
OctaFX-Real7
15.00 × 1
OctaFX-Real5
20.48 × 63
WD lancar saja
No hay comentarios
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 125% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 13:06
High current drawdown in 125% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 125% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 02:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 23:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.19 23:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 23:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
