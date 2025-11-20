- Incremento
Total de Trades:
93
Transacciones Rentables:
74 (79.56%)
Transacciones Irrentables:
19 (20.43%)
Mejor transacción:
38.60 USD
Peor transacción:
-88.94 USD
Beneficio Bruto:
258.93 USD (1 432 097 pips)
Pérdidas Brutas:
-226.05 USD (1 563 749 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (62.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
62.38 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
2.30%
Carga máxima del depósito:
1.16%
Último trade:
26 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.20
Transacciones Largas:
49 (52.69%)
Transacciones Cortas:
44 (47.31%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.35 USD
Beneficio medio:
3.50 USD
Pérdidas medias:
-11.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-163.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-163.93 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.27%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
163.93 USD (12.99%)
Reducción relativa:
De balance:
14.11% (163.93 USD)
De fondos:
0.48% (5.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|73
|ETHUSD
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|30
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-156K
|ETHUSD
|24K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +38.60 USD
Peor transacción: -89 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +62.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -163.93 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|15.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|20.48 × 63
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
2
100%
93
79%
2%
1.14
0.35
USD
USD
14%
1:500