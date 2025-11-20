- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
93
Gewinntrades:
74 (79.56%)
Verlusttrades:
19 (20.43%)
Bester Trade:
38.60 USD
Schlechtester Trade:
-88.94 USD
Bruttoprofit:
258.93 USD (1 432 097 pips)
Bruttoverlust:
-226.05 USD (1 563 749 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (62.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
62.38 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
2.30%
Max deposit load:
1.16%
Letzter Trade:
28 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.20
Long-Positionen:
49 (52.69%)
Short-Positionen:
44 (47.31%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-163.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-163.93 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.27%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
163.93 USD (12.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.11% (163.93 USD)
Kapital:
0.48% (5.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|73
|ETHUSD
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|30
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-156K
|ETHUSD
|24K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|15.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|20.48 × 63
WD lancar saja
Keine Bewertungen
