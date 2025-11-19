信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Trend jxh
Yi Jian Feng

Trend jxh

Yi Jian Feng
增长自 2025 -9%
Exness-MT5Real5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
376
盈利交易:
240 (63.82%)
亏损交易:
136 (36.17%)
最好交易:
1 469.98 USD
最差交易:
-2 396.48 USD
毛利:
86 056.75 USD (4 982 711 pips)
毛利亏损:
-83 188.15 USD (4 797 956 pips)
最大连续赢利:
12 (4 120.01 USD)
最大连续盈利:
4 685.72 USD (7)
夏普比率:
0.04
交易活动:
52.95%
最大入金加载:
14.61%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
49
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.20
长期交易:
191 (50.80%)
短期交易:
185 (49.20%)
利润因子:
1.03
预期回报:
7.63 USD
平均利润:
358.57 USD
平均损失:
-611.68 USD
最大连续失误:
6 (-7 451.60 USD)
最大连续亏损:
-7 451.60 USD (6)
每月增长:
-45.89%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
14 626.71 USD (54.04%)
相对跌幅:
结余:
59.87% (14 626.71 USD)
净值:
31.39% (6 002.12 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSDm 180
XAUUSDm 143
USTECm 14
US500m 13
US30m 9
USDJPYm 8
EURUSDm 6
JP225m 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSDm 2.4K
XAUUSDm -444
USTECm -293
US500m -447
US30m 1K
USDJPYm 156
EURUSDm 89
JP225m 392
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSDm 208K
XAUUSDm -15K
USTECm -13K
US500m -12K
US30m 11K
USDJPYm -71
EURUSDm -15
JP225m 4.1K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 469.98 USD
最差交易: -2 396 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +4 120.01 USD
最大连续亏损: -7 451.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
没有评论
2025.12.22 04:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 07:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 04:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 21:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
