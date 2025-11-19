- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
376
盈利交易:
240 (63.82%)
亏损交易:
136 (36.17%)
最好交易:
1 469.98 USD
最差交易:
-2 396.48 USD
毛利:
86 056.75 USD (4 982 711 pips)
毛利亏损:
-83 188.15 USD (4 797 956 pips)
最大连续赢利:
12 (4 120.01 USD)
最大连续盈利:
4 685.72 USD (7)
夏普比率:
0.04
交易活动:
52.95%
最大入金加载:
14.61%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
49
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.20
长期交易:
191 (50.80%)
短期交易:
185 (49.20%)
利润因子:
1.03
预期回报:
7.63 USD
平均利润:
358.57 USD
平均损失:
-611.68 USD
最大连续失误:
6 (-7 451.60 USD)
最大连续亏损:
-7 451.60 USD (6)
每月增长:
-45.89%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
14 626.71 USD (54.04%)
相对跌幅:
结余:
59.87% (14 626.71 USD)
净值:
31.39% (6 002.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|180
|XAUUSDm
|143
|USTECm
|14
|US500m
|13
|US30m
|9
|USDJPYm
|8
|EURUSDm
|6
|JP225m
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|2.4K
|XAUUSDm
|-444
|USTECm
|-293
|US500m
|-447
|US30m
|1K
|USDJPYm
|156
|EURUSDm
|89
|JP225m
|392
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|208K
|XAUUSDm
|-15K
|USTECm
|-13K
|US500m
|-12K
|US30m
|11K
|USDJPYm
|-71
|EURUSDm
|-15
|JP225m
|4.1K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
-9%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
7
89%
376
63%
53%
1.03
7.63
USD
USD
60%
1:500