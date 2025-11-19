СигналыРазделы
Yi Jian Feng

Trend jxh

Yi Jian Feng
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 -8%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
369
Прибыльных трейдов:
234 (63.41%)
Убыточных трейдов:
135 (36.59%)
Лучший трейд:
1 469.98 USD
Худший трейд:
-2 396.48 USD
Общая прибыль:
85 121.98 USD (4 841 704 pips)
Общий убыток:
-82 180.25 USD (4 766 460 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (4 120.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 685.72 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
47.37%
Макс. загрузка депозита:
14.61%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
185 (50.14%)
Коротких трейдов:
184 (49.86%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
7.97 USD
Средняя прибыль:
363.77 USD
Средний убыток:
-608.74 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-7 451.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 451.60 USD (6)
Прирост в месяц:
-45.41%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14 626.71 USD (54.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.87% (14 626.71 USD)
По эквити:
31.39% (6 002.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 175
XAUUSDm 141
USTECm 14
US500m 13
US30m 9
USDJPYm 8
EURUSDm 6
JP225m 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm 1.7K
XAUUSDm 296
USTECm -293
US500m -447
US30m 1K
USDJPYm 156
EURUSDm 89
JP225m 392
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm 76K
XAUUSDm 8.6K
USTECm -13K
US500m -12K
US30m 11K
USDJPYm -71
EURUSDm -15
JP225m 4.1K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 469.98 USD
Худший трейд: -2 396 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +4 120.01 USD
Макс. убыток в серии: -7 451.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
Нет отзывов
2025.12.22 04:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 07:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 04:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 21:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trend jxh
1000 USD в месяц
-8%
0
0
USD
10K
USD
7
89%
369
63%
47%
1.03
7.97
USD
60%
1:500
Копировать

