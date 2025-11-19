- Прирост
Всего трейдов:
369
Прибыльных трейдов:
234 (63.41%)
Убыточных трейдов:
135 (36.59%)
Лучший трейд:
1 469.98 USD
Худший трейд:
-2 396.48 USD
Общая прибыль:
85 121.98 USD (4 841 704 pips)
Общий убыток:
-82 180.25 USD (4 766 460 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (4 120.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 685.72 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
47.37%
Макс. загрузка депозита:
14.61%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
185 (50.14%)
Коротких трейдов:
184 (49.86%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
7.97 USD
Средняя прибыль:
363.77 USD
Средний убыток:
-608.74 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-7 451.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 451.60 USD (6)
Прирост в месяц:
-45.41%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14 626.71 USD (54.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.87% (14 626.71 USD)
По эквити:
31.39% (6 002.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|175
|XAUUSDm
|141
|USTECm
|14
|US500m
|13
|US30m
|9
|USDJPYm
|8
|EURUSDm
|6
|JP225m
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|1.7K
|XAUUSDm
|296
|USTECm
|-293
|US500m
|-447
|US30m
|1K
|USDJPYm
|156
|EURUSDm
|89
|JP225m
|392
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|76K
|XAUUSDm
|8.6K
|USTECm
|-13K
|US500m
|-12K
|US30m
|11K
|USDJPYm
|-71
|EURUSDm
|-15
|JP225m
|4.1K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 469.98 USD
Худший трейд: -2 396 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +4 120.01 USD
Макс. убыток в серии: -7 451.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
7
89%
369
63%
47%
1.03
7.97
USD
USD
60%
1:500