Negociações:
379
Negociações com lucro:
242 (63.85%)
Negociações com perda:
137 (36.15%)
Melhor negociação:
1 469.98 USD
Pior negociação:
-2 396.48 USD
Lucro bruto:
86 179.15 USD (5 006 247 pips)
Perda bruta:
-83 670.10 USD (4 813 016 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (4 120.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 685.72 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
55.63%
Depósito máximo carregado:
14.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
192 (50.66%)
Negociações curtas:
187 (49.34%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
6.62 USD
Lucro médio:
356.11 USD
Perda média:
-610.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-7 451.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 451.60 USD (6)
Crescimento mensal:
-45.73%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
14 682.25 USD (54.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.02% (14 682.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.39% (6 002.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|182
|XAUUSDm
|144
|USTECm
|14
|US500m
|13
|US30m
|9
|USDJPYm
|8
|EURUSDm
|6
|JP225m
|3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|2.5K
|XAUUSDm
|-926
|USTECm
|-293
|US500m
|-447
|US30m
|1K
|USDJPYm
|156
|EURUSDm
|89
|JP225m
|392
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|232K
|XAUUSDm
|-30K
|USTECm
|-13K
|US500m
|-12K
|US30m
|11K
|USDJPYm
|-71
|EURUSDm
|-15
|JP225m
|4.1K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
Melhor negociação: +1 469.98 USD
Pior negociação: -2 396 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +4 120.01 USD
Máxima perda consecutiva: -7 451.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
Sem comentários
1000 USD por mês
-12%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
7
89%
379
63%
56%
1.02
6.62
USD
USD
60%
1:500