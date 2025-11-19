- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
390
Gewinntrades:
251 (64.35%)
Verlusttrades:
139 (35.64%)
Bester Trade:
1 469.98 USD
Schlechtester Trade:
-2 396.48 USD
Bruttoprofit:
88 016.88 USD (5 199 410 pips)
Bruttoverlust:
-83 802.00 USD (4 813 396 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (4 120.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 685.72 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
56.75%
Max deposit load:
14.61%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.29
Long-Positionen:
196 (50.26%)
Short-Positionen:
194 (49.74%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
10.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
350.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-602.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-7 451.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 451.60 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-33.97%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
14 682.25 USD (54.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.02% (14 682.25 USD)
Kapital:
31.39% (6 002.12 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|188
|XAUUSDm
|148
|USTECm
|14
|US500m
|13
|US30m
|9
|USDJPYm
|8
|EURUSDm
|7
|JP225m
|3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSDm
|3.3K
|XAUUSDm
|109
|USTECm
|-293
|US500m
|-447
|US30m
|1K
|USDJPYm
|156
|EURUSDm
|-42
|JP225m
|392
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSDm
|393K
|XAUUSDm
|3K
|USTECm
|-13K
|US500m
|-12K
|US30m
|11K
|USDJPYm
|-71
|EURUSDm
|-336
|JP225m
|4.1K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 469.98 USD
Schlechtester Trade: -2 396 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 120.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 451.60 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
