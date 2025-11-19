SignaleKategorien
Yi Jian Feng

Trend jxh

Yi Jian Feng
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
390
Gewinntrades:
251 (64.35%)
Verlusttrades:
139 (35.64%)
Bester Trade:
1 469.98 USD
Schlechtester Trade:
-2 396.48 USD
Bruttoprofit:
88 016.88 USD (5 199 410 pips)
Bruttoverlust:
-83 802.00 USD (4 813 396 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (4 120.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 685.72 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
56.75%
Max deposit load:
14.61%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.29
Long-Positionen:
196 (50.26%)
Short-Positionen:
194 (49.74%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
10.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
350.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-602.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-7 451.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 451.60 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-33.97%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
14 682.25 USD (54.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.02% (14 682.25 USD)
Kapital:
31.39% (6 002.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSDm 188
XAUUSDm 148
USTECm 14
US500m 13
US30m 9
USDJPYm 8
EURUSDm 7
JP225m 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSDm 3.3K
XAUUSDm 109
USTECm -293
US500m -447
US30m 1K
USDJPYm 156
EURUSDm -42
JP225m 392
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSDm 393K
XAUUSDm 3K
USTECm -13K
US500m -12K
US30m 11K
USDJPYm -71
EURUSDm -336
JP225m 4.1K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 469.98 USD
Schlechtester Trade: -2 396 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 120.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 451.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
Keine Bewertungen
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 04:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 07:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 04:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Trend jxh
1000 USD pro Monat
3%
0
0
USD
12K
USD
7
89%
390
64%
57%
1.05
10.81
USD
60%
1:500
