Trend jxh
Yi Jian Feng

Trend jxh

Yi Jian Feng
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 -12%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
379
Transacciones Rentables:
242 (63.85%)
Transacciones Irrentables:
137 (36.15%)
Mejor transacción:
1 469.98 USD
Peor transacción:
-2 396.48 USD
Beneficio Bruto:
86 179.15 USD (5 006 247 pips)
Pérdidas Brutas:
-83 670.10 USD (4 813 016 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (4 120.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 685.72 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
55.63%
Carga máxima del depósito:
14.61%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.17
Transacciones Largas:
192 (50.66%)
Transacciones Cortas:
187 (49.34%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
6.62 USD
Beneficio medio:
356.11 USD
Pérdidas medias:
-610.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-7 451.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 451.60 USD (6)
Crecimiento al mes:
-45.73%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
14 682.25 USD (54.24%)
Reducción relativa:
De balance:
60.02% (14 682.25 USD)
De fondos:
31.39% (6 002.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSDm 182
XAUUSDm 144
USTECm 14
US500m 13
US30m 9
USDJPYm 8
EURUSDm 6
JP225m 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSDm 2.5K
XAUUSDm -926
USTECm -293
US500m -447
US30m 1K
USDJPYm 156
EURUSDm 89
JP225m 392
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSDm 232K
XAUUSDm -30K
USTECm -13K
US500m -12K
US30m 11K
USDJPYm -71
EURUSDm -15
JP225m 4.1K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 469.98 USD
Peor transacción: -2 396 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +4 120.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7 451.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
No hay comentarios
2025.12.22 04:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 07:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 04:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 21:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Copiar

