Total de Trades:
379
Transacciones Rentables:
242 (63.85%)
Transacciones Irrentables:
137 (36.15%)
Mejor transacción:
1 469.98 USD
Peor transacción:
-2 396.48 USD
Beneficio Bruto:
86 179.15 USD (5 006 247 pips)
Pérdidas Brutas:
-83 670.10 USD (4 813 016 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (4 120.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 685.72 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
55.63%
Carga máxima del depósito:
14.61%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.17
Transacciones Largas:
192 (50.66%)
Transacciones Cortas:
187 (49.34%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
6.62 USD
Beneficio medio:
356.11 USD
Pérdidas medias:
-610.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-7 451.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 451.60 USD (6)
Crecimiento al mes:
-45.73%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
14 682.25 USD (54.24%)
Reducción relativa:
De balance:
60.02% (14 682.25 USD)
De fondos:
31.39% (6 002.12 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|182
|XAUUSDm
|144
|USTECm
|14
|US500m
|13
|US30m
|9
|USDJPYm
|8
|EURUSDm
|6
|JP225m
|3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSDm
|2.5K
|XAUUSDm
|-926
|USTECm
|-293
|US500m
|-447
|US30m
|1K
|USDJPYm
|156
|EURUSDm
|89
|JP225m
|392
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSDm
|232K
|XAUUSDm
|-30K
|USTECm
|-13K
|US500m
|-12K
|US30m
|11K
|USDJPYm
|-71
|EURUSDm
|-15
|JP225m
|4.1K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 469.98 USD
Peor transacción: -2 396 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +4 120.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7 451.60 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
