- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
379
利益トレード:
242 (63.85%)
損失トレード:
137 (36.15%)
ベストトレード:
1 469.98 USD
最悪のトレード:
-2 396.48 USD
総利益:
86 179.15 USD (5 006 247 pips)
総損失:
-83 670.10 USD (4 813 016 pips)
最大連続の勝ち:
12 (4 120.01 USD)
最大連続利益:
4 685.72 USD (7)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
55.63%
最大入金額:
14.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
192 (50.66%)
短いトレード:
187 (49.34%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
6.62 USD
平均利益:
356.11 USD
平均損失:
-610.73 USD
最大連続の負け:
6 (-7 451.60 USD)
最大連続損失:
-7 451.60 USD (6)
月間成長:
-45.73%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
14 682.25 USD (54.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.02% (14 682.25 USD)
エクイティによる:
31.39% (6 002.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|182
|XAUUSDm
|144
|USTECm
|14
|US500m
|13
|US30m
|9
|USDJPYm
|8
|EURUSDm
|6
|JP225m
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|2.5K
|XAUUSDm
|-926
|USTECm
|-293
|US500m
|-447
|US30m
|1K
|USDJPYm
|156
|EURUSDm
|89
|JP225m
|392
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|232K
|XAUUSDm
|-30K
|USTECm
|-13K
|US500m
|-12K
|US30m
|11K
|USDJPYm
|-71
|EURUSDm
|-15
|JP225m
|4.1K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
