シグナル / MetaTrader 5 / Trend jxh
Yi Jian Feng

Trend jxh

Yi Jian Feng
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -12%
Exness-MT5Real5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
379
利益トレード:
242 (63.85%)
損失トレード:
137 (36.15%)
ベストトレード:
1 469.98 USD
最悪のトレード:
-2 396.48 USD
総利益:
86 179.15 USD (5 006 247 pips)
総損失:
-83 670.10 USD (4 813 016 pips)
最大連続の勝ち:
12 (4 120.01 USD)
最大連続利益:
4 685.72 USD (7)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
55.63%
最大入金額:
14.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
192 (50.66%)
短いトレード:
187 (49.34%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
6.62 USD
平均利益:
356.11 USD
平均損失:
-610.73 USD
最大連続の負け:
6 (-7 451.60 USD)
最大連続損失:
-7 451.60 USD (6)
月間成長:
-45.73%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
14 682.25 USD (54.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.02% (14 682.25 USD)
エクイティによる:
31.39% (6 002.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSDm 182
XAUUSDm 144
USTECm 14
US500m 13
US30m 9
USDJPYm 8
EURUSDm 6
JP225m 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSDm 2.5K
XAUUSDm -926
USTECm -293
US500m -447
US30m 1K
USDJPYm 156
EURUSDm 89
JP225m 392
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSDm 232K
XAUUSDm -30K
USTECm -13K
US500m -12K
US30m 11K
USDJPYm -71
EURUSDm -15
JP225m 4.1K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 469.98 USD
最悪のトレード: -2 396 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +4 120.01 USD
最大連続損失: -7 451.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
レビューなし
2025.12.22 04:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 07:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 04:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 21:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
