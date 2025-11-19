- Crescita
Trade:
83
Profit Trade:
59 (71.08%)
Loss Trade:
24 (28.92%)
Best Trade:
1 126.97 USD
Worst Trade:
-2 396.48 USD
Profitto lordo:
30 172.29 USD (1 482 164 pips)
Perdita lorda:
-19 859.12 USD (886 202 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (4 120.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 685.72 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.56%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.88
Long Trade:
30 (36.14%)
Short Trade:
53 (63.86%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
124.26 USD
Profitto medio:
511.39 USD
Perdita media:
-827.46 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4 737.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 737.33 USD (3)
Crescita mensile:
59.68%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 497.86 USD (28.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.28% (5 497.86 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|39
|XAUUSDm
|33
|US30m
|4
|USDJPYm
|4
|USTECm
|2
|US500m
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|4.9K
|XAUUSDm
|5K
|US30m
|323
|USDJPYm
|432
|USTECm
|-322
|US500m
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|540K
|XAUUSDm
|74K
|US30m
|4K
|USDJPYm
|626
|USTECm
|-23K
|US500m
|680
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 126.97 USD
Worst Trade: -2 396 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4 120.01 USD
Massima perdita consecutiva: -4 737.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
60%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
2
91%
83
71%
100%
1.51
124.26
USD
USD
19%
1:500