SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trend sh
Yi Jian Feng

Trend sh

Yi Jian Feng
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 60%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
59 (71.08%)
Loss Trade:
24 (28.92%)
Best Trade:
1 126.97 USD
Worst Trade:
-2 396.48 USD
Profitto lordo:
30 172.29 USD (1 482 164 pips)
Perdita lorda:
-19 859.12 USD (886 202 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (4 120.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 685.72 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.56%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.88
Long Trade:
30 (36.14%)
Short Trade:
53 (63.86%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
124.26 USD
Profitto medio:
511.39 USD
Perdita media:
-827.46 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4 737.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 737.33 USD (3)
Crescita mensile:
59.68%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 497.86 USD (28.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.28% (5 497.86 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 39
XAUUSDm 33
US30m 4
USDJPYm 4
USTECm 2
US500m 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 4.9K
XAUUSDm 5K
US30m 323
USDJPYm 432
USTECm -322
US500m 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 540K
XAUUSDm 74K
US30m 4K
USDJPYm 626
USTECm -23K
US500m 680
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 126.97 USD
Worst Trade: -2 396 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4 120.01 USD
Massima perdita consecutiva: -4 737.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
Non ci sono recensioni
2025.11.19 22:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 22:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 21:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
