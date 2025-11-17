- 成长
交易:
44
盈利交易:
36 (81.81%)
亏损交易:
8 (18.18%)
最好交易:
36.61 USD
最差交易:
-90.09 USD
毛利:
395.24 USD (12 144 pips)
毛利亏损:
-171.04 USD (4 758 pips)
最大连续赢利:
12 (131.05 USD)
最大连续盈利:
131.05 USD (12)
夏普比率:
0.29
交易活动:
2.05%
最大入金加载:
32.48%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
2.49
长期交易:
32 (72.73%)
短期交易:
12 (27.27%)
利润因子:
2.31
预期回报:
5.10 USD
平均利润:
10.98 USD
平均损失:
-21.38 USD
最大连续失误:
1 (-90.09 USD)
最大连续亏损:
-90.09 USD (1)
每月增长:
56.10%
算法交易:
20%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
90.09 USD (30.93%)
相对跌幅:
结余:
18.35% (90.09 USD)
净值:
20.31% (108.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|224
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.61 USD
最差交易: -90 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +131.05 USD
最大连续亏损: -90.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
Historical performance results of the Dron1 trading strategy.
This signal also operates as a MAM account, and if you would like to earn together with me, we can cooperate — profits from your investments are split 50/50.
➜ The MAM link is sent via private messages
